«Российские оккупанты утратят возможность даже обороняться» 10.05.2026, 0:15

Россияне воюют в Украине человеческим ресурсом.

«Режим Путина будет вынужден проводить всеобщую мобилизацию. Когда именно и как, это вопрос другой. Я думаю, что это будет гибридный формат, но они вынуждены это делать. У них сейчас в зоне боевых действий ситуация крайне безрадостная. Они действуют исключительно на тактическом уровне. Это им не позволяет достичь каких-то заметных результатов оперативно-тактического уровня, и все это из-за дефицита человеческого ресурса», - сообщил известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Свой взгляд на военный потенциал противника военный эксперт озвучил в эфире телеканала «Прямий» на YouTube.

«Россияне воюют человеческим ресурсом. Они несут огромные потери, и у них минимальные продвижения. Им нужно увеличивать количество человеческого ресурса для того, чтобы продолжить воевать. Если они этого не сделают, то уже до конца этого года мы увидим серьезный кризис для российских оккупационных войск на фронте, а в 2027 году я даже не исключаю обвал их обороны. Это вполне возможно», - спрогнозировал блогер.

При этом Коваленко отметил: «Полное перерезание логистики, полное нивелирование обеспечения передовых подразделений, отсутствие пополнения личного состава — все это приведет к тому, что у них будет потеряна возможность не то что наступать, а даже держать оборону, поэтому конец 2026- го и 2027 год могут стать решающими, если в России не будет проведена всеобщая мобилизация».

