закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 2:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известный врач поставил диагноз Путину

  • 10.05.2026, 1:40
Известный врач поставил диагноз Путину

Страдающий от этого недуга постепенно становится недееспособным.

Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что Путин страдает деменцией, что по сути своей является снижением когнитивных функций, когда ухудшаются память, мышление и ориентация в пространстве.

Это прогрессирующий синдром, а значит, страдающий от этого недуга человек постепенно становится недееспособным. Править страной с таким диагнозом нельзя, поскольку это опасно для других людей.

Об этом Евгений Комаровский рассказал в интервью Василию Голованову на  YouTube.

- В одном из своих недавних видео я рассказывал о том, что, когда у вас есть подозрение на деменцию у вашего близкого родственника, ему проводят особые тесты. Эти тесты очень примитивные. Там элементарные вопросы. Например, нужно среди трех рыб и курицы найти птицу. Примерно такие. Я там еще говорю: когда кто-то из политиков хвастается, что он прошел все когнитивные тесты, то это примерно как водитель автобуса, который хвастается, что он различает сигналы светофора, — проинформировал известный доктор.

После этого Комаровский озвучил интересный факт: «Чрезвычайно грустно, что весь мир находится, по большому счету, в заложниках у пожилых людей, которые с трудом принимают решения, у которых явные когнитивные расстройства».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров