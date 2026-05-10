Известный врач поставил диагноз Путину 10.05.2026, 1:40

Страдающий от этого недуга постепенно становится недееспособным.

Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что Путин страдает деменцией, что по сути своей является снижением когнитивных функций, когда ухудшаются память, мышление и ориентация в пространстве.

Это прогрессирующий синдром, а значит, страдающий от этого недуга человек постепенно становится недееспособным. Править страной с таким диагнозом нельзя, поскольку это опасно для других людей.

Об этом Евгений Комаровский рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube.

- В одном из своих недавних видео я рассказывал о том, что, когда у вас есть подозрение на деменцию у вашего близкого родственника, ему проводят особые тесты. Эти тесты очень примитивные. Там элементарные вопросы. Например, нужно среди трех рыб и курицы найти птицу. Примерно такие. Я там еще говорю: когда кто-то из политиков хвастается, что он прошел все когнитивные тесты, то это примерно как водитель автобуса, который хвастается, что он различает сигналы светофора, — проинформировал известный доктор.

После этого Комаровский озвучил интересный факт: «Чрезвычайно грустно, что весь мир находится, по большому счету, в заложниках у пожилых людей, которые с трудом принимают решения, у которых явные когнитивные расстройства».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com