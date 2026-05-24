Назван доступный суперфуд, который помогает снизить давление 24.05.2026, 9:23

Он есть у каждого на кухне.

Постоянное повышение артериального давления является серьезной болезнью. Человек чувствует себя напряженнее, неспокойнее. Как оказывается чеснок при высоком давлении очень полезен.

Лечебные свойства чеснока были известны людям тысячи лет тому назад. Однако сейчас эти свойства получили научное подтверждение.

Об этом пишет verywellhealt.

Чеснок действительно имеет двоякие свойства: он может снижать давление и защищать сосуды, но одновременно вызывать побочные эффекты и быть опасным для отдельных групп людей.

Активное соединение алицина образуется после измельчения зубчика и способствует расширению сосудов, улучшает кровообращение и влияет на механизмы регуляции артериального давления.

«С гипертонической болезнью давление нужно постоянно контролировать. Если показатели со временем возрастают, то дозировку препаратов тоже нужно повышать. А с помощью чеснока можно удерживать давление на более или менее стабильном уровне», — объяснили эксперты.

К чесночной профилактике и лечению гипертонии можно применять только после консультаций с врачами, поскольку чеснок обладает способностью разжижать кровь и взаимодействовать в организме с медицинскими препаратами.

Однако чеснок, как лечебное, а не профилактическое натуральное средство, отмечают диетологи и кардиологи, может быть только приложением, а не заменителем медикаментозного лечения.

