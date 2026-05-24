Maserati никуда не денется — на подходе две новые модели
- 24.05.2026, 11:04
Компания остается «чистым люксовым брендом».
Stellantis официально подтвердила, что Maserati останется в составе концерна и получит новые инвестиции, несмотря на резкое падение продаж. Компания анонсировала выпуск двух новых моделей и пообещала представить детальный план развития бренда уже в декабре, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
В концерне заявили, что Maserati должна стать «чистым люксовым брендом». Новинки относятся к крупному E-сегменту, однако технические детали пока не раскрываются.
Сейчас Maserati переживает непростой период. После руководства бывшего главы Stellantis Карлоса Тавареса продажи марки рухнули на 57% в 2024 году — до 11,3 тысячи автомобилей. В 2025-м ситуация почти не улучшилась.
На данный момент линейка Maserati включает всего три модели — кроссовер Grecale, купе GranTurismo и суперкар McPura. В компании считают, что место для расширения модельного ряда все еще есть.
Одновременно появились слухи о возможном сотрудничестве Maserati с компаниями Huawei и JAC. По данным СМИ, стороны обсуждают совместную разработку новых автомобилей, партнеры могут предоставить технологии и платформы, а Maserati займется дизайном и позиционированием.