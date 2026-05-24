Почему в СССР было так мало черных автомобилей

Причина оказалась неожиданной.

В Советском Союзе автомобили поражали разнообразием цветов: от ярко-желтого до насыщенного фиолетового. Однако черные машины были редкостью и чаще всего относились к представительскому классу. Сегодня ситуация изменилась, ведь черный, белый и серый стали самыми популярными цветами на рынке.

Как сообщает «Телеграф», причина отсутствия черных автомобилей в СССР заключалась не в предпочтениях граждан или дефиците краски, а в тогдашних особенностях производства. Об этой простой технической детали сегодня мало кто знает.

Большинство советских автомобилей, в частности ГАЗ-М20 «Победа», изготавливали методом ручной доработки. Это означало, что каждый элемент кузова мастера подгоняли вручную, поскольку автоматизированных систем на заводах тогда еще не было.

Такой подход имел существенный недостаток, ведь даже самые опытные рабочие не могли сделать поверхность кузова идеально ровной. На черном цвете любые мелкие несовершенства, вмятины или сварные швы были очень заметны под солнцем, что сильно портило внешний вид машины.

Именно поэтому советские автопроизводители отдавали предпочтение другим цветам: зеленому, желтому, бирюзовому или серому. Эти оттенки хорошо маскировали недостатки ручной работы и делали автомобили визуально более аккуратными.

Со временем технологии начали развиваться, и на советских дорогах стали появляться черные автомобили других моделей. Однако их количество все равно оставалось незначительным, поскольку цветные машины уже стали привычными для людей и считались гораздо более практичными в быту.

