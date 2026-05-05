Власти не могут решить проблему в торговле 1 5.05.2026, 12:17

С ней «борются» годами.

В Беларуси сохраняется отрицательное сальдо торговли — импорт товаров превышает их экспорт. Это следует из данных Белстата. При этом за март этот показатель ускорил рост.

В первом квартале этого года экспорт вырос на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, достигнув 11 млрд 4,7 млн долларов, а импорт — на 14,6% (до 12 млрд 418,6 млн). Разрыв — 1 млрд 413,9 млн. В январе-феврале эта разбежка была на уровне 888,3 млн долларов.

Чиновники не первый год борются с импортными товарами, но испытывают с этим трудности. Тем временем Беларусь все больше сближается с Россией по части внешней торговли.

