Астрономы обнаружили необычную звезду 5.05.2026, 12:21

Она улетает из нашей галактики со скоростью 523 километров в секунду.

В Млечном Пути обнаружено всего несколько десятков гиперскоростных звезд, который вылетели из центра нашей галактики. Но все они являются молодыми и массивными. Теперь же астрономы впервые обнаружили гиперскоростную звезду, получившую название DESI-HVS1, которая является старой и имеет небольшую массу, пишет «Фокус».

Гиперскоростные звезды двигаются по нашей галактике со скоростью, которая превышает скорость движения остальных звезд и обычно она превышает 500 км/с. Такая скорость позволяет эти звездам преодолеть гравитационное притяжение Млечного Пути и вырваться из нашей галактики. Обычно такие звезды образуются в результате механизма Хиллса. Когда двойная звездная система пролетает мимо сверхмассивной черной дыры в центре галактики, одна звезда поглощается черной дырой, а вторая выбрасывается в космос на огромной скорости

Хотя предполагается, что большинство известных гиперскоростных звезд вышли из центра нашей галактики, астрономы смогли подтвердить это лишь для немногих из них. Также известные гиперскоростные звезды, происхождение которых связано с галактическим центром, являются молодыми и очень массивными.

Теперь же астрономы впервые обнаружили старую гиперскоростную звезду с малой массой, которая вырвалась из центра Млечного Пути с помощью сверхмассивной черной дыры. Эта звезда получила название DESI-HVS1 и она является очень древней, а потому содержит мало металлов. Так астрономы называют химические элементы, которые имеют большую массу чем водород и гелий, из которых состояли самые первые звезды.

Сейчас звезда DESI-HVS1 находится на расстоянии около 12 300 световых лет от нас и движется со скоростью примерно 523 км/с, что позволит ей покинуть пределы нашей галактики.

Расчеты показали, что звезда возвратом 14,1 миллиарда лет, была выброшена из центра Млечного Пути примерно 12,9 млн лет назад после взаимодействия со сверхмассивной черной дырой. При этом первоначальная ее скорость составляла примерно 682 км/с.

Наблюдение показало, что гиперскоростная звезда DESI-HVS1 имеет примерно 76% массы Солнца, то есть она не очень массивная, а ее температура составляет почти 6000 градусов Цельсия, что на 500 градусов выше, чем температура поверхности Солнца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com