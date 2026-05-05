5 мая 2026, вторник, 14:02
Иранский режим показал свое истинное лицо

  5.05.2026, 12:30
Атака на ОАЭ может стать фактором, который изменит подход Вашингтона.

В США нарастает давление с требованием пересмотреть подход к политике в отношении Ирана на фоне сообщений о новой серии ударов дронами и ракетами по территории ОАЭ. Утверждается, что удары были нанесены несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое 8 апреля, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Тегеран систематически использует эскалацию конфликта как инструмент давления, сначала обостряет ситуацию, затем соглашается на паузы, после чего восстанавливает свои возможности.

Критики нынешнего подхода заявляют, что предыдущие переговоры и частичное снятие санкций позволяли Ирану укреплять военный потенциал, развивать сеть союзных вооруженных группировок в регионе и усиливать влияние на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание в дискуссии уделяется роли Корпуса стражей исламской революции, который рассматривается как ключевой элемент военной и экономической структуры Ирана. Следует принять во внимание финансовые сети, нефтяные схемы и посреднические структуры, через которые, по утверждениям аналитиков, обеспечивается устойчивость режима.

Атака на ОАЭ может стать фактором, меняющим подход Вашингтона. Сторонники жесткой линии считают, что ограниченных мер и временных соглашений недостаточно для сдерживания дальнейшей эскалации.

Внутри США продолжаются споры о стратегии: от усиления санкционного давления и защиты союзников до более радикальных сценариев, направленных на долгосрочное ослабление военного и экономического потенциала Ирана.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
