5 мая 2026, вторник, 14:03
Восстановление НПЗ в Туапсе может обойтись России в $5 миллиардов

  • 5.05.2026, 13:54
Мощные санкции от Киева.

Восстановление российского нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Туапсе после украинских ударов может обойтись России в 5 млрд долларов. Об этом в комментарии The Washington Post рассказал руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов.

По его словам, серия ударов по крупным российским нефтяным терминалам в конце марта и начале апреля обошлась России примерно в 2,2 миллиарда долларов упущенной выгоды после того, как атаки привели к недельному закрытию портовых сооружений, временно сократив объемы экспорта.

При этом Додонов отметил, что, несмотря на рост расходов, доходы от экспорта российской нефти все же выросли из-за резкого роста цен в связи с войной с Ираном — в марте они поднялись до 19 миллиардов долларов по сравнению с 9,8 миллиарда долларов в феврале.

«Доходы России от нефти почти удвоились из-за закрытия Ормузского пролива и конфликта в Иране, но украинские удары все равно их уменьшили. Мы называем их украинскими кинетическими санкциями», — сказал он.

