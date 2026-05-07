закрыть
7 мая 2026, четверг, 8:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь идет большой пожар из Украины

  • 7.05.2026, 7:40
В Беларусь идет большой пожар из Украины

В зоне риска — Милошевичский лесхоз в Лельчицком районе.

Большой фронт огня надвигается на Беларусь с территории Украины, заявили в Минлесхозе вечером 6 мая. Речь о лесном пожаре, который может прийти в леса Гомельщины.

В зоне риска — Милошевичский лесхоз в Лельчицком районе.

«В готовности к худшему сценарию — более 80 человек Милошевичского лесхоза и коллег из соседних учреждений: Наровлянского спецлесхоза, Мозырского опытного лесхоза, Ельского, Житковичского и Калинковичского лесхозов. Всего на границе с Украиной дежурит более 15 единиц техники, в том числе пожарные машины», — сообщил консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексей Бойко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин