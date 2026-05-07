В Беларусь идет большой пожар из Украины 7.05.2026, 7:40

В зоне риска — Милошевичский лесхоз в Лельчицком районе.

Большой фронт огня надвигается на Беларусь с территории Украины, заявили в Минлесхозе вечером 6 мая. Речь о лесном пожаре, который может прийти в леса Гомельщины.

«В готовности к худшему сценарию — более 80 человек Милошевичского лесхоза и коллег из соседних учреждений: Наровлянского спецлесхоза, Мозырского опытного лесхоза, Ельского, Житковичского и Калинковичского лесхозов. Всего на границе с Украиной дежурит более 15 единиц техники, в том числе пожарные машины», — сообщил консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексей Бойко.

