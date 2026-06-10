Надвигается немыслимое позорище 2 Александр Невзоров

10.06.2026, 10:09

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Александр Невзоров

Кикиморы в страшной тревоге.

Глубока русская патриотическая трясина. Нынче она клокочет и исходит пузырями.

А с каждой кочки орут православные кикиморы. Им их высокая духовность шепчет: «Пора вдарить ядеркой по Киеву и Харькову».

Кикиморы в страшной тревоге, ибо чуют, что надвигается немыслимое позорище.

Уже не штатные параноики Кремля, не шальные депутаты, а 100%-но официальный орган правительства «Российская газета» заявляет о необходимости ядерных пусков для перелома фронта.

Забавно то, что кикиморы не понимают последствий. Ядерные удары не только не спасут их Россию, но стремительно приблизят ее конец.

РФ еще существует лишь потому, что Западные помпадуры не верят в то, что РФ окончательно переродилась в страну каннибалов.

Помпадуры веруют в возможность перевоспитания Володиных, Путиных и Белоусовых.

Впрочем, для России смертелен любой исход этой войны. Никакого «хорошего» выхода из нее не существует.

«В правительственной «Российской газете» предложено применить против Украины ядерное оружие.

По версии «РГ» несколько ядерных ударов по обороне ВСУ помогут прорвать фронт.

Особенно показательно, что подобные заявления публикуются не в маргинальном телеграм-канале, а в официальном издании правительства РФ».

Александр Невзоров, «Телеграм»

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