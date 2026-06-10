Оккупантам перекрыли еще один важный путь в Крым 10.06.2026, 10:13

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Фото: Getty Images

ВСУ заблокировали важную переправу.

На оккупированной части Херсонской области утром 10 июня перекрыли мост из Геническа на Арабатскую стрелку. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление назначенного Россией гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

По словам Сальдо, утром 10 июня украинские военные якобы попытались нанести удар по одному из мостов, соединяющих Геническ с Арабатской стрелкой.

«На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются», - заявил он.

Перекрытие произошло после ударов по Чонгару

Инцидент произошел на фоне недавних атак на Чонгарский мост, который является одним из ключевых маршрутов между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

Первый удар по мосту был нанесен 7 июня. После этого движение восстановили в реверсивном режиме.

Однако уже 9 июня, по сообщениям, мост снова атаковали дроны, после чего движение по нему повторно остановили.

После этого оккупационные власти рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Что известно о последствиях

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что удар мог прийтись на один из трех мостов в районе Геническа и Арабатской стрелки.

По его словам, закрытие этого маршрута вместе с проблемами на Чонгарском мосту существенно усложняет логистику российских войск.

«Теперь основной объезд возможен только через Армянск и Перекопск. Это означает дополнительные километры, дополнительное время в пути и дополнительные расходы топлива», - отметил Андрющенко.

Он добавил, что в условиях проблем с обеспечением топливом это может осложнить снабжение оккупационных сил на всем маршруте.

Напомним, после ударов украинских дронов по российским НПЗ и топливным базам на оккупированных территориях у захватчиков возникли проблемы с поставками топлива.

На этом фоне в оккупированном Крыму ввели ограничения на продажу не только бензина, но и других видов топлива.

Также ранее сообщалось, что дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым.

Кроме того, подразделения беспилотных систем ГУР установили огневой контроль над участками трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем, системно уничтожая российские топливозаправщики и грузовики в глубоком тылу.

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