Медведь присоединился к пробежке белоруса 2 10.06.2026, 10:11

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Неожиданная встреча произошла в Шумилинском районе.

В Шумилинском районе дачник встретился с медведем во время утренней пробежки, пишет портал fishingby.com.

Неожиданная встреча произошла вблизи деревни Лесковичи Шумилинского района. Дачник по имени Алексей рассказал, что во время утренней пробежки столкнулся с бурым медведем, который стал его преследовать.

Мужчина не знает, чем бы все закончилось, если бы косолапого не спугнул проезжавший мимо автомобилист. Водитель увидел разворачивающуюся перед ним картину, стал сигналить, напугал медведя, и тот убежал обратно в лес.

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