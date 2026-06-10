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ISW: У ВСУ значительные успехи сразу на двух участках фронта

  • 10.06.2026, 10:24
  • 1,848
ISW: У ВСУ значительные успехи сразу на двух участках фронта
Фото: ВСУ

Американские аналитики зафиксировали продвижение украинских сил.

Украинские силы Обороны подтверждают тактические успехи сразу на нескольких участках фронта. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По информации американских аналитиков, продвижение ВСУ отмечено на Боровском направлении, где украинские бойцы смогли занять новые позиции и отразить контратаки оккупантов.

В районе Купянска ВС РФ продолжают действовать малыми диверсионными группами, однако существенного результата не достигли.

Отдельные успехи украинских сил также зафиксированы в тактической зоне Константиновка – Дружковка. Там ВСУ удерживают позиции, наносят удары по командным пунктам и сосредоточениям живой силы противника на глубине до 10 километров от линии фронта.

На большинстве других направлений продолжаются активные боевые действия, однако подтвержденного продвижения сторон не зафиксировано.

На Херсонском направлении сообщается о повреждении Чонгарского моста, что временно осложнило логистику между оккупированной частью Херсонщины и Крымом.

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