Михалков поведал абсурдную историю о «деде Путина» 9 10.06.2026, 10:43

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Никита Михалков

Фото: РИА Новости

Напоминает советскую пропаганду о «дедушке Ленине».

Российская культурная и медийная элита в своем стремлении завоевать расположение Кремля продолжает создавать мифы вокруг семьи российского диктатора, которые все больше напоминают абсурдную советскую пропаганду о «дедушке Ленине».

Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным проявлением льстивости и создания культа личности отличился известный российский режиссер и ярый госпропагандист Никита Михалков.

В эфире одного из пропагандистских ресурсов Михалков с серьезным выражением лица рассказал «уникальную» и малореалистичную историю о невероятном милосердии родного деда Владимира Путина во время Первой мировой войны, якобы на австрийском фронте. По версии режиссера, предку диктатора удалось опередить вражеского стрелка, ранить его, а затем совершить «исторический подвиг», которому якобы нет аналогов в мире.

«Вы знаете, я вам расскажу историю про деда Путина. Он воевал в Первую мировую войну на австрийском фронте. И он выглянул из бруствера и увидел, как австриец в него целится. И он успел первым выстрелить. И ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет, больно ему - ранил. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой истории, который так сделал?», - пафосно заявил Михалков.

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