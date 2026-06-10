«У детей много свободы» 10.06.2026, 10:41

Ирена Бернацкая

Ирена Бернацкая, политзаключенная по делу Союза поляков, сейчас работает воспитательницей в Белостоке.

Ирену Бернацкую задержали в тот же день, что и Анджея Почобута. После двух месяцев пребывания под стражей ее вывезли в Польшу без документов.

Сейчас она живет в Белостоке и работает в детском саду воспитательницей. MOST поговорил с Иреной о том, сложно ли найти работу в другой стране в её возрасте и чем польские детские сады отличаются от белорусских.

Впервые задержали за молитву

До переезда в Польшу Ирена жила в Лиде и была руководительницей Лидского отделения Союза поляков.

— У нас была школа при Союзе поляков. Дети приходили, учили язык, пели, показывали свои способности, занимались творчеством. Я хоть по образованию инженер, но всю жизнь работала с детьми. Некоторое время — с теми, у кого есть инвалидность. Мне это всегда нравилось, — рассказывает она.

В 2020 году Ирену задержали впервые — она вместе с другими верующими вышла к костелу и молилась за тех, кто пострадал от действий белорусских силовиков.

— В моем возрасте это было единственное, что можно было сделать, — помогать молитвой.

Вывезли без документов

В 2021 году в школу при Союзе поляков, а затем и домой к Ирене пришли с обыском. Женщину задержали 25 марта в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма. По этой же статье были задержаны и другие представители Союза поляков: Анжелика Борис, Анджей Почобут, Мария Тышковская и Анна Панишева.

Ирену в тот день отвезли на допрос в Следственный комитет в Минске, оттуда перевели в СИЗО. В заключении она провела два месяца.

25 мая Бернацкой приказали собрать вещи и выйти. Ей сообщили, что она будет находиться дома под контролем и обязана отмечаться в Лидском РОВД и Следственном комитете. Документы передали не ей, а мужчине в маске, который сопровождал её.

Затем Ирену посадили в машину без номеров и увезли в неизвестном направлении. По дороге она боялась, что её могут вывезти за город и убить. Однако машину направили в сторону Гродно, а затем — к границе.

Там её вместе с другими фигурантками дела — Марией Тышковской и Анной Панишевой — передали польской стороне. Всех троих вывезли без паспортов и каких-либо документов.

«Найти хорошую работу в моем возрасте было трудно»

Первые месяцы в Польше Ирена вспоминает как очень тяжелые. Несмотря на хорошее знание польского языка, найти стабильную работу было непросто.

— Я ходила, подрабатывала — убирала, подметала. Было много знакомых, многие хотели помочь. Но найти хорошую работу в моем возрасте тяжело.

Со временем ей предложили место в детском саду. Ирена признается: это стало возможно только благодаря личным знакомствам.

— У меня советский диплом, но директор его признала. Мне очень помогли добрые люди — сама бы я, наверное, не нашла эту работу.

«У детей много свободы»

Хотя работа требует много энергии, Ирена говорит, что чувствует себя в садике как дома — во многом благодаря отношениям с коллегами и родителями.

— Режим здесь, наверное, как и везде. Дети приходят уже в 6:30, а уходят в 16:30. И весь день с ними: и потанцевать, и покормить, и поиграть. Нужно украсить зал, подготовить все к занятиям, менять оформление группы в зависимости от времени года.

Главное отличие от белорусской системы, по её словам, — в подходе к детям.

— У нас (в Беларуси) была дисциплина — от старшего к младшему. А здесь детям дают больше любви и ласки. У детей много свободы: хотят — спят, хотят — нет. Никто не принуждает. Хочешь — отдыхаешь, хочешь — играешь. Дети не хотят идти домой.

С родителями детей, говорит Ирена, отношения складываются хорошо.

— Со многими мы знакомы лично или через общих знакомых. Всё же Белосток близко к Гродненской области. Здесь много своих.

В детском саду Ирена работает по трудовому договору — работодатель платит все социальные взносы, у женщины есть оплачиваемый отпуск и больничные.

— Зарплата у меня минимальная по стране — около 4600 злотых. Но мы с мужем живём вдвоём, дети уже взрослые, поэтому мне хватает.

В марте Ирене исполнилось 60 лет, и она уже может выйти на пенсию. Год назад ей удалось перевести белорусский стаж в Польшу — он будет учитываться при определении общего трудового стажа.

— Я могу рассчитывать на минимальную польскую пенсию — около 1900 злотых. В будущем, возможно, перейду на умову-злецене (договор поручения работы) и буду работать только на заменах в детском саду — от случая к случаю.

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