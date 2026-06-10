Знаменитый Ford Escort возвращают в производство 1 10.06.2026, 11:19

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иллюстративное фото

Стало известно, как будет выглядеть возрожденная легенда.

Ford Escort первого поколения возвращается на рынок. Модель комплектуют высокооборотными двигателями мощностью до 335 сил.

Новый Ford Escort — творение британской компании Boreham Engineering, причем руководство Ford поддержало интересный проект. Об этом сообщает издание Autocar.

В качестве образца для копирования выбрали купе Ford Escort RS 1970 года. Автомобили строят с нуля — без использования машин-доноров. Инженеры Boreham Engineering создали трехмерную модель кузова и воссоздали его до мельчайших деталей. Вместе с тем, установили современную диодную оптику и литые диски.

Кузов остался стальным, а созданное с нуля шасси имеет детали из алюминия и титана. Ford Escort разработали полностью новые подвеску и задний мост. Масса авто составляет всего 895 кг.

Компоновку салона Ford Escort RS оставили без изменений, однако он значительно роскошнее. В отделке используют кожу, алькантару и карбон, также установили приборы Breitling, спортивные руль и сиденья. Появились кондиционер и мощная акустика, а за доплату можно и мультимедийную систему с тачскрином установить.

Новый Ford Escort RS предлагают с высокооборотными атмосферными двигателями объемом 1,8 л (182 л.с.) и 2,2 л (335 л.с.), причем более мощная четверка раскручивается до 10 000 об/мин. В первом случае установлена 4-ступенчатая механическая КПП, во втором — 5-ступенчатая. Также установлен самоблокирующийся дифференциал.

В Boreham Engineering выпустят лимитированную серию из 150 таких купе. Цена Ford Escort RS составляет от 295 000 до 354 000 фунтов стерлингов ($395 000 — 474 000).

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