ВСУ могут отрезать все ключевые маршруты снабжения Крыма 3 10.06.2026, 11:19

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Фото: Третий армейский корпус

Беспилотники играют в этом беспрецедентную роль.

Украина усиливает давление на российскую военную логистику, стремясь нарушить снабжение Крыма и группировок войск на юге. Об этом пишет The Telegraph, беспрецедентную рол в этом играют беспилотники (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, регулярные удары по Керченскому мосту вынудили Россию изменить схему поставок. В частности, Москва ограничила движение топливовозов по мосту и активнее использует так называемый сухопутный коридор вдоль Азовского побережья. Однако эти маршруты также оказываются под ударом украинских среднедальных дронов, которые атакуют транспортные колонны и объекты обеспечения.

Авторы материала считают, что беспилотники уже оказывают влияние на ситуацию на фронте, замедляя продвижение российских сил в Донбассе. Кроме того, удары наносятся по складам, нефтебазам и нефтеперерабатывающим предприятиям в глубине российской территории, что создает дополнительные сложности с поставками топлива.

Издание отмечает, что Украина заметно увеличила выпуск собственных ударных систем, благодаря чему стала меньше зависеть от зарубежных поставок и получила возможность быстрее модернизировать технику с учетом боевого опыта.

Особое внимание уделяется 3-му штурмовому корпусу ВСУ, который активно использует разведывательные и ударные беспилотники, наземные роботизированные платформы для штурмовых операций и эвакуации, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Среди ключевых разработок упоминается система «Лима», которая, как утверждается, способна эффективно нарушать наведение дронов и ракет. При этом авторы подчеркивают, что технологическое преимущество не является гарантией успеха, поскольку Россия также совершенствует собственные средства противодействия.

По мнению The Telegraph, опыт украинского конфликта должен стать важным уроком для западных стран, которым следует ускорить развитие ударных беспилотников, систем ПВО и современных средств радиоэлектронной борьбы.

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