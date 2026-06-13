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Мерц передаст Трампу таинственный подарок и рукописное письмо к 80-летию

  • 13.06.2026, 8:46
Мерц передаст Трампу таинственный подарок и рукописное письмо к 80-летию
ФРИДРИХ МЕРЦ
ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии лично вручит все это во время саммита G7.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравит президента США Дональда Трампа с 80-летием рукописным письмом и подарком, который лично вручит во время саммита G7.

Об этом пишет Spiegel.

По информации из правительственных кругов в Берлине, глава немецкого правительства направил Трампу рукописную записку, которую должны доставить в Белый дом через специального посланника.

Кроме того, во время саммита G7, который состоится в понедельник, 15 июня, во французском Эвиане на берегу Женевского озера, Мерц лично вручит Трампу подарок. Какой именно подарок подготовили для американского президента, пока не сообщается.

Свой 80-й день рождения Трамп будет отмечать в воскресенье, 14 июня, возле Белого дома в Вашингтоне. На праздновании ожидается большое количество гостей, а также турнир по смешанным единоборствам, который уже несколько месяцев вызывает дискуссии и критику.

После празднования президент США отправится во Францию на саммит G7, где встретится с Мерцем и другими лидерами ведущих западных государств.

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