В Рогачеве надо спасать дом, связанный с творчеством Владимира Короткевича
- 13.06.2026, 10:51
Писатель часто проводил там по несколько месяцев в год.
Дом в Рогачеве, где создавались произведения народного писателя Беларуси Владимира Короткевича, находится в состоянии разрушения. Об этом сообщает «Еврорадио».
Здание было построено в 1914 году дедом писателя Василием Гринкевичем. У Короткевича в доме была отдельная комната для работы, где он писал повести «Ладдзя Роспачы», «Сівая легенда», а также произведение «Віна дажджоў». Здесь были созданы значительные части романов «Каласы пад сярпом тваім» і «Хрыстос прызямліўся ў Гародні».
Писатель часто проводил в Рогачеве по несколько месяцев в год.
В настоящее время ограда усадьбы частично обрушилась, а сам дом постепенно теряет исторический облик. Краеведы и исследователи творчества Короткевича неоднократно отмечали необходимость сохранения этого объекта как части историко-культурного наследия, однако состояние дома продолжает ухудшаться.