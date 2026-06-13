В Рогачеве надо спасать дом, связанный с творчеством Владимира Короткевича 13.06.2026, 10:51

Фото: planetabelarus.by

Писатель часто проводил там по несколько месяцев в год.

Дом в Рогачеве, где создавались произведения народного писателя Беларуси Владимира Короткевича, находится в состоянии разрушения. Об этом сообщает «Еврорадио».

Здание было построено в 1914 году дедом писателя Василием Гринкевичем. У Короткевича в доме была отдельная комната для работы, где он писал повести «Ладдзя Роспачы», «Сівая легенда», а также произведение «Віна дажджоў». Здесь были созданы значительные части романов «Каласы пад сярпом тваім» і «Хрыстос прызямліўся ў Гародні».

Писатель часто проводил в Рогачеве по несколько месяцев в год.

В настоящее время ограда усадьбы частично обрушилась, а сам дом постепенно теряет исторический облик. Краеведы и исследователи творчества Короткевича неоднократно отмечали необходимость сохранения этого объекта как части историко-культурного наследия, однако состояние дома продолжает ухудшаться.

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