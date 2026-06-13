закрыть
13 июня 2026, суббота, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Рогачеве надо спасать дом, связанный с творчеством Владимира Короткевича

  • 13.06.2026, 10:51
В Рогачеве надо спасать дом, связанный с творчеством Владимира Короткевича
Фото: planetabelarus.by

Писатель часто проводил там по несколько месяцев в год.

Дом в Рогачеве, где создавались произведения народного писателя Беларуси Владимира Короткевича, находится в состоянии разрушения. Об этом сообщает «Еврорадио».

Здание было построено в 1914 году дедом писателя Василием Гринкевичем. У Короткевича в доме была отдельная комната для работы, где он писал повести «Ладдзя Роспачы», «Сівая легенда», а также произведение «Віна дажджоў». Здесь были созданы значительные части романов «Каласы пад сярпом тваім» і «Хрыстос прызямліўся ў Гародні».

Писатель часто проводил в Рогачеве по несколько месяцев в год.

В настоящее время ограда усадьбы частично обрушилась, а сам дом постепенно теряет исторический облик. Краеведы и исследователи творчества Короткевича неоднократно отмечали необходимость сохранения этого объекта как части историко-культурного наследия, однако состояние дома продолжает ухудшаться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба