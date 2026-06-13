Мадьяр заявил о разоблачении «громкой аферы» правительства Орбана 1 13.06.2026, 10:59

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ПЕТЕР МАДЬЯР

ФОТО: GETTY IMAGES

«Старые» политики не смогут больше представлять венгров.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который свой пост занял в мае 2026 года, заявил, что в субботу, 13 июня, он расскажет про «громкую аферу» правительства Виктора Орбана.

Об этом венгерский премьер написал в своем аккаунте в соцсети X.

Мадьяр утверждает, что его новая информация сведет на нет решения партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», очередной съезд которой состоится 13 июня. В подробности он вдаваться не стал.

Отметим, на съезде «ФИДЕС» планируют переизбрать Виктора Орбана на посту председателя этой политической силы.

В апреле текущего года в Венгрии состоялись парламентские выборы, которые выиграла оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. В связи с этим Орбан был вынужден уйти с поста премьер-министра, а ранее правившая партия «ФИДЕС» оказалась в оппозиции. Вместо него новым венгерским премьером стал Мадьяр.

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