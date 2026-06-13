Названы самые надежные автомобили премиум-класса

Названы самые надежные автомобили премиум-класса1
- 13.06.2026, 11:08
Они долговечны и недороги в эксплуатации.
Существует стереотип, что все автомобили премиум-класса дорого обходятся в эксплуатации, поэтому их часто не рекомендуют покупать подержанными. Впрочем, некоторые модели не разорят владельца, ведь они долговечны и недороги в ремонте. Самые надежные премиальные автомобили назвал сайт Top Speed.
При выборе лучших эксперты обращали внимание на рейтинги надежности автомобилей, а также на стоимость обслуживания и запчастей. В рейтинг вошли легковые седаны и купе.
Примечательно, что сразу 7 автомобилей в топ-10 — японские модели. Среди них — по три представителя концернов Toyota и Honda, а самыми надежными стали две модели Lexus — купе LC и седан ES. Третье место занял Genesis G90 от Hyundai.
Самые надежные автомобили премиум-сегмента по версии Top Speed:
Lexus LC (с 2018 года).
Lexus ES (2019–2025 гг.).
Genesis G90 (с 2023 года).
Genesis G80 (с 2021 года).
Lexus LS (с 2018 года).
Acura RLX/Honda Legend (2014–2020 гг.).
Acura TLX (2021–2025 гг.).
Infiniti Q50 (2014–2024 гг.).
Acura ILX (2019–2022 гг.).
Buick Regal (2018–2020 гг.).