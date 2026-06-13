ВСУ разгромили три подразделения РФ во время учений на Запорожье 13.06.2026, 11:06

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Ночью 12 июня беспилотники Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по временно оккупированной Запорожской области - сразу три российских подразделения оказались под атакой во время учений.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

Удар пришелся по полигону «Восточный» в селе Новопетровка Запорожской области. Там одновременно проводили подготовку три подразделения:

40-я бригада морской пехоты (Камчатка) - та самая, что больше года штурмовала Угледар и потеряла большую часть личного состава на подступах к городу;

1461-й полк 36-й армии - бурятский полк территориальных войск;

1466-й полк 5-й армии - новобранцы из Приморского края.

Все три подразделения действуют на Гуляйпольском отрезке фронта в Запорожской области.

Что поразили ночью

Кроме полигона, СБС ударили и по таким целям:

зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» - вблизи села Вершина Вторая, Запорожская область;

зенитная установка ЗУ-23 - вблизи Новопетровки;

расчет переносного зенитного ракетного комплекса - также в районе Новопетровки;

пункт управления подразделения беспилотников 120-го дивизиона морской пехоты - вблизи Новоандреевки, Донецкая область;

технический пункт десантирования подразделения беспилотников - вблизи Должанска, Луганская область.

Напомним, что (Россия разворачивает новую инфраструктуру для запуска ударных беспилотников https://charter97.org/ru/news/2026/6/13/687569/). Вдоль границы с Беларусью уже зафиксировано по меньшей мере пять новых объектов в Брянской, Орловской и Смоленской областях.

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