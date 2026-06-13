«Хочу денег и счастья» 1 13.06.2026, 12:05

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Иллюстрационное фото

У корпуса БНТУ нашли купюры с посланиями из прошлого

В Минске возле одного из филиалов БНТУ нашли послания от студентов, которые учились там более десяти лет назад. Видео и фото банкнот с написанными на них желаниями опубликовала одна из пользовательниц Threads, пишет «Зеркало».

По ее словам, находку сделали во время работ по озеленению возле 15-го корпуса, который называют «кораблем».

«Авторы посылок — это студенты 2011 года обучения, скорее всего, архитектурного факультета, писали свои желания, перенося их на бумагу… Вот хотелось бы узнать, сбылись ли мечты студентов, которые закладывали «капсулы времени». Ведь прошло 15 лет, студенты уже выросли и, скорее всего, реализовали свои желания…» — написала она.

Фото: Threads / tatsianalynko

На банкнотах можно разобрать несколько желаний, среди них такие:

«Хочу стать самым знаменитым архитектором».

«Хочу денег, много денег, много-много, хочу денег, хочу денег, хочу денег, хочу денег, хочу денег, хочу денег, хочу денег, хочу денег, хочу денег и счастья, и денег».

«Хочу быть с Антоном всегда и переехать в Германию, работать архитектором и … хочу жесткого с…а».

«Стать властелином мира!!! И чтобы перцем не старел!».

Некоторые авторы посланий нашлись и рассказали свои истории в комментариях.

«К сожалению, тут пока не сбылось», — написал один из пользователей Threads под снимком банкноты с желанием стать самым знаменитым архитектором.

Другой отметил, что это писал его друг и однокурсник, архитектор во втором поколении, только обучение они закончили в 2016 году, а не в 2011.

Еще один комментатор отметил, что увидел фото двадцатки, и она показалась безумно знакомой, а потом воспоминания разблокировались.

«Мы отмечали на лавочках возле «пятнашки» сдачу то ли экзамена, то ли диплома и случайно нашли банкноту (кажется, была спрятана в лавке). И я к чьему-то посланию «стать властелином мира» дописал свое «и чтобы перцем не старел», что бы это ни значило», — поделился он, добавив, что удивлен тому, как она так долго сохранилась.

По его словам, он не помнит, чтобы банкноты тогда закапывали или куда-то прятали.

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