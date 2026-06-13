Бойцы бригады «Гарт» уничтожили российские танки и пушки на Южно-Слобожанском направлении
- 13.06.2026, 12:10
По бронированной технике была нанесена серия точных ударов.
Пограничники бригады «Гарт» нанесли удары по бронетехнике и артиллерии оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки операторы беспилотников обнаружили 2 российских танка и 4 пушки, которые противник замаскировал среди лесистой местности.
После подтверждения координат по обнаруженным целям были нанесены огневые удары, в результате чего техника оккупантов уничтожена.
На обнародованных кадрах также зафиксировано поражение одного из российских танков во время движения по местной дороге.
По бронированной технике была нанесена серия точных ударов дронами.