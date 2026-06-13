Иран заминировал и опечатал хранилища с обогащенным ураном 13.06.2026, 12:16

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Иллюстрационное фото

Американская разведка сообщила подробности.

Иран значительно усилил защиту своих запасов высокообогащенного урана, заблокировав доступ к подземным хранилищам и установив взрывные ловушки на входах в туннели. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пять источников, знакомых с американской разведкой.

По данным собеседников, в последние недели Тегеран намеренно разрушает входы в туннели и дополнительно укрепляет объекты, где, вероятно, хранится около полутонны материала, потенциально пригодного для создания ядерного оружия.

Источники отмечают, что после публичных заявлений президента США Дональда Трампа о возможности силового изъятия урана доступ к хранилищам стал «значительно сложнее и опаснее».

Новые укрепления также затрудняют потенциальные договоренности между США и Ираном о вывозе или уничтожении ядерных материалов.

По словам американских чиновников, обсуждается вариант соглашения, которое предусматривает передачу обогащенного урана под контроль США с последующим его уничтожением и вывозом с территории Ирана. В то же время окончательные условия соглашений остаются предметом споров между сторонами.

Запасы могут быть спрятаны в обрушенных туннелях

Международные эксперты считают, что значительная часть иранского урана может храниться в поврежденных или обрушенных подземных туннелях на ядерном комплексе в Исфахане, а также на других объектах.

Бывшие американские чиновники по ядерной безопасности предупреждают, что даже в случае международного контроля Иран может сохранить частичный доступ к материалу или оспаривать полноту его инвентаризации.

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