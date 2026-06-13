Белорусский дизайнер представил идею «очень красивых» украшений 1 13.06.2026, 12:20

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Фото: Threads / lesha_limonov

У пользователей соцсетей случилась паника.

Белорусский дизайнер Леша Лимонов представил концепцию украшений «Паразиты на одежде», вдохновившись клещами. Об этом он рассказал в Threads, пишет «Зеркало».

— Помню, в первый раз увидел клещей на собаке, шерсть была усыпана ими, словно бусинами. Я решил это впечатление превратить в идею. Упитанный жирный клещ напомнил мне жемчужную сережку, как с картины Вермеера. Далее клещи начали «впиваться» в аксессуары, одежду, различные открытые участки тела, — делится он.

Фото: Threads / lesha_limonov

По его словам, при виде этих украшений становится жутко, когда начинаешь всматриваться, что там у тебя на колготках и в свитере.

— Приходит в голову выражение «жутко красиво». Сюда очень даже подходит, — считает он.

Тем временем пользователи в комментариях почти единодушны: первая эмоция у многих — отвращение:

Фото: Threads / lesha_limonov

«Самое противное, что я сегодня видела».

«Меня мураши брезгливости охватили. Нет, спасибо. Когда тебя кусал клещ, такого творчества не хочется».

«От сумки чуть не вытошнило».

«Это настолько отвратительно, что даже круто».

«Как говорится, искусство должно вызывать эмоции, и неважно какие. Автор с этим хорошо справился».

«Отвратительное зрелище, вот честно».

«Насколько это гениально, настолько же и плохо. Я не могу понять свои эмоции».

«Когда 15 лет снимаешь подобное со своей собаки, вид этих изделий вызывает тошноту… Но надо признать, задумка отвратительно хороша».

«Что-то неприятные чувства вызывает эта мода».

«У коллекции вирусный потенциал, цепляет на уровне ощущений и эмоции отвращения, но с трудом представляю, кто это купит».

«Это для тех, кто от боррелиоза не лечился. Веселитесь».

«Хуже не придумаешь. В жизни не купила бы себе такое, даже если бы даром отдавали, не брала бы, но все люди разные, может, кому-то такое зайдет».

«Это отвратительно и гениально».

Фото: Threads / lesha_limonov

Некоторым пользователям идея украшений понравилась, кто-то даже спрашивал, где можно купить. Дизайнер подчеркнул, что это только идея и украшения пока не продаются.

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