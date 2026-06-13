Le Figaro: Китай действительно обучал российских солдат для войны в Украине 4 13.06.2026, 12:36

Речь идет о сотнях военных.

Евросоюз располагает доказательствами того, что Китай обучал российских военных, в том числе использованию беспилотников. Об этом пишет газета Le Figaro.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, речь идет о сотнях солдат, часть из которых затем оказалась на войне против Украины.

«Было подтверждено, что Китай обучал российских солдат, некоторые из которых затем были направлены непосредственно на войну против Украины», - сказал он.

Чиновник утверждает, что обучение российских военных проходило в нескольких местах в Китае. Он также заявил, что эта информация отличается от той, которую китайская сторона ранее сообщала Евросоюзу.

По данным немецкой газеты Die Welt, которая не назвала европейские разведывательные службы, стоящие за этими разоблачениями, несколько сотен российских солдат участвовали в программах обучения для Народно-освободительной армии Китая на шести различных военных объектах в Китае в конце 2025 года.

«Эти программы охватывали использование беспилотных систем, радиоэлектронную борьбу с беспилотниками и современные боевые симуляции», - продолжила газета.

Отмечается, что участники были разных званий и разных поколений. Некоторые были членами «Рубикона», российского элитного подразделения, специализирующегося на беспилотниках. По данным Die Welt, после прохождения подготовки десятки из них приняли участие в боевых действиях в Украине в начале 2026 года, некоторые занимали командные должности.

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