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Ученые обнаружили новую особенность человеческого мозга

  • 13.06.2026, 12:41
Ученые обнаружили новую особенность человеческого мозга

Исследователи провели долгосрочный эксперимент.

Сконцентрироваться сразу на двух трудных заданиях — это реально? Школьники, студенты и некоторые ученые охотно убедят вас в обратном. Например, исследователи из Джорджтаунского университета (США) выяснили, что человеческий мозг умеет подстраиваться под сложную мультизадачность.

Ранее исследователи чаще изучали то, как люди усваивают знания в краткосрочной перспективе. Авторы свежей статьи решили сместить фокус и понаблюдать за долгосрочными изменениями в мозге человека.

Ученые провели долгосрочный эксперимент. На протяжении пяти-десяти недель они обучали добровольцев распознавать разные модели машин. За все время исследования люди выполнили более 30 тыс. типовых заданий. Специалисты сканировали мозг испытуемых при помощи фМРТ и ЭЭГ до и после завершения эксперимента.

Как выяснилось, на старте исследования в мозге участников активировалась префронтальная кора — область, отвечающая за внимание и принятие решений в непростых ситуациях. Однако уже через несколько недель главный орган ЦНС стал работать иначе. Так, во время концентрации на задаче начинала работать не префронтальная, а височная кора — участок мозга, помогающий нам распознавать объекты, лица, и другие артефакты из долговременной памяти.

«Мы показали, что нейронные связи изменяются таким образом, что мозг может выполнять две задачи одновременно. Это и есть настоящая многозадачность», — поделился профессор Максимилиан Ризенхубер, ведущий автор исследования.

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