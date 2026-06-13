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Путин – воплощение Ноздрева

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  • Телеграм-канал «Догнать и перегнать»
  • 13.06.2026, 13:24
  • 2,186
Путин – воплощение Ноздрева
Фото: Getty Images

В нем «ожил» гоголевский персонаж.

Пресса передает сегодняшнее заявление Путина, сообщившего, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а, может, будет даже лучше. Вероятно, имеются в виду спутники системы «Рассвет».

Для сравнения: на июнь месяц 2026-го года «Старлинк» - 12 тысяч спутников, «Рассвет» - 16 (из них один уже сгорел). Разрыв, конечно, небольшой. Правда, Путин?

Каковы же планы компании «Бюро 1440» - разработчика «Рассвета»? К 2027 году планируется нарастить группировку до 250 аппаратов и начать коммерческую эксплуатацию проекта. Заявлялось о том, чтобы довести количество спутников до 730 к 2030-му году, а затем более 900 к 2035-му. Как вы считаете, даже если эти планы будут реализованы, «Рассвет» будут сопоставим со «Старлинком»? Последний ведь тоже, на месте не стоит, и есть планы запустить до 42 тысяч спутников.

Можно предположить, что несмотря на заявленные коммерческие цели, «Рассвет» будет применять прежде всего в военных целях. Впрочем, одно другое не исключает, в последнем случае за военное использование будем платить мы, граждане России.

В заголовке цитата из «Мертвых душ» по адресу Ноздрева. Приведем контекст:

«Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. … И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить».

Путин – воплощение Ноздрева. В нем ожил гоголевский персонаж. На Луну и Марс он уже отправил «к 2018-му году» российских космонавтов, задача успешно решена, теперь обгоняет масковский «Старлинк».

Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

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