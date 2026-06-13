Лукашенко собрался на тот свет? 1 13.06.2026, 14:16

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Диктатор заговорил о грехах.

Александр Лукашенко примерил образ «властелина стихий» и начал противоречить сам себе. То он» «дарит» дождь, то заявляет, что Господь сжалился над Беларусью. Что скрывается за этой загадочной риторикой? Страх перед будущим? В новом выпуске программы «ПроСвет» на телеканале «Белсат». Сергей Пелеса, Дмитрий Мицкевич и Павел Северинец разбирают странные заявления диктатора и его новые мантры.

Сергей Пелеса: Мы поговорим об очень странных метаморфозах в речах Александра Лукашенко. В последнее время в его риторике часто звучат акценты о Боге и погоде. во время последней поездки в Гродно он заявил собравшимся, цитирую: «Я привез вам дождь в подарок». Со мной в студии Дмитрий Мицкевич, а на связи человек, который много лет анализирует связь веры, политики и белорусской жизни, сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

Павел, насколько нормально для человека, который управляет европейским государством в XXI веке, присваивать себе природные явления? Это просто неудачная колхозная шутка или попытка поиграть в какого-то языческого вождя, который управляет стихиями?

Павел Северинец: Это очень может быть и тяжелая болезнь. Здесь психиатр может помочь. Потому что никто, кроме Бога, дать дождь не может.

Дмитрий Мицкевич: В выступлении Лукашенко противоречит сам себе и говорит, цитирую: «Дождь нас подмочил, проверил, и смотрите, какое прекрасное небо. Значит, мы не совсем грешны. Владыки вот стоят, я их вижу. Мы не нагрешили столько, чтобы Бог нас не любил». Господь в его трактовке выставляется как некий высший контролер. Так ждите, так кто все-таки дает дождь и чистое небо – Бог или Лукашенко?

Павел Северинец: Мы периодически видим такие вещи: как он помыкается присвоить божью власть. Для верующих это выглядит кощунством, для неверующих – непонятно чем. Но Лукашенко просто теряет связь с реальностью.

Сергей Пелеса: Павел, цитата Лукашенко на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном: «В свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику». Почему человек, называющий себя православным атеистом, приплетает Бога к отношениям с коммунистическим, официально атеистическим Пекином?

Павел Северинец: Он просто говорит, что есть в голове. Думает, что все будет воспринято нормально. Но китайцу-атеисту, коммунисту, материалисту такие упоминания – в каком-то смысле острый нож. Материалисты не верят в существование бога и считают враждебной системой само христианство. Это сильная политическая ошибка со стороны Лукашенко.

Дмитрий Мицкевич: Павел, обратите внимание на последнюю цитату: «Мы показываем, что даже здесь, на западе, где когда-то считали: да ну, там на западе живут чужие люди, – ничего подобного, здесь живут хорошие, порядочные люди...» Это что означает? Что Лукашенко раньше сам имел сомнения, считал гродненцев врагами и чужими? И почему именно сейчас он пытается задобрить регион?

Павел Северинец: Иногда шокирует то, как он пытается разделить белорусов, а потом якобы объединить под своей властью. Вот это «разделяй и властвуй» он воспринимает очень примитивно. Сначала людей разделить, назначить врагов, а потом сказать: «главное, чтобы я руководил и все будет хорошо, вы теперь наши, вы теперь мои». С помощью насилия, тюрьмы, устрашения привел к молчанию всю страну. Он прекрасно понимает, что люди против него, абсолютное большинство белорусов его ненавидит. Для Лукашенки люди, живущие на западе Беларуси, – они чужие. Потому что там больше веры, там больше белорусскости.

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