В центре Минска с аукциона продают здание банка
- 13.06.2026, 15:25
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Площадь лота составляет около 490 квадратных метров.
Белорусский Сбер Банк выставил на аукцион офисное здание на улице Кальварийской. Объявление о торгах появилось на сайте ИПМ-торги.
Площадь лота составляет около 490 квадратных метров. В здании 1978 года постройки четыре этажа (из них один — подземный).
Аукцион стартует 14 июля с 2 млн рублей.
Это не первый случай за последние годы, когда Сбер Банк предлагает купить свои офисы. Например, весной нынешнего года на торги было выставлено другое здание в Минске — на улице Уральской. Стартовая цена была почти 4,4 млн рублей. Лот был продан за более чем 5 млн.
Кроме того, ранее на торгах Сбер Банк выставлял свою недвижимость в Полоцке, Жодино, Мозыре и других городах.