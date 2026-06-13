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В центре Минска с аукциона продают здание банка

  • 13.06.2026, 15:25
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В центре Минска с аукциона продают здание банка

Площадь лота составляет около 490 квадратных метров.

Белорусский Сбер Банк выставил на аукцион офисное здание на улице Кальварийской. Объявление о торгах появилось на сайте ИПМ-торги.

Площадь лота составляет около 490 квадратных метров. В здании 1978 года постройки четыре этажа (из них один — подземный).

Аукцион стартует 14 июля с 2 млн рублей.

Это не первый случай за последние годы, когда Сбер Банк предлагает купить свои офисы. Например, весной нынешнего года на торги было выставлено другое здание в Минске — на улице Уральской. Стартовая цена была почти 4,4 млн рублей. Лот был продан за более чем 5 млн.

Кроме того, ранее на торгах Сбер Банк выставлял свою недвижимость в Полоцке, Жодино, Мозыре и других городах.

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