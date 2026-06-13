В Беларуси пошли первые лисички 13.06.2026, 17:33

Их уже продают в Минске.

В белорусских лесах пошли первые лисички, обращает внимание газета «Мiнская праўда».

Первые лисички не просто появились в лесу, но уже есть в продаже на Комаровском рынке в Минске. Появлению раннего урожая грибов поспособствовали обильные дожди в начале лета.

фото: mlyn.by

Сейчас за килограмм лисичек на Комаровке продавцы просят 35 белорусских рублей. Некоторые продают лисички не на вес, а выставляют цену 25 рублей за контейнер 1,5 литра и 10 рублей за контейнер 0,5 литра.

фото: mlyn.by

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