Истребители Швеции перехватили российские Су-24 и Су-34 1 13.06.2026, 17:37

В воздух также были подняты и боевые самолеты союзников.

В субботу, 13 июня, Воздушные силы Швеции дважды на двух парах истребителей JAS 39 Gripen перехватили сверхзвуковой бомбардировщик Су-24 и истребитель-бомбардировщик Су-34 России в небе над Балтийским морем, сообщают Вооруженные силы Швеции в соцсети Х и Nordic Defence sector.

Шведские военные подчеркнули, что российские бомбардировщики не нарушили воздушное пространство их страны. В воздух также были подняты и боевые самолеты союзников Швеции.

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