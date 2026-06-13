Истребители Швеции перехватили российские Су-24 и Су-34

Истребители Швеции перехватили российские Су-24 и Су-341
- 13.06.2026, 17:37
В воздух также были подняты и боевые самолеты союзников.
В субботу, 13 июня, Воздушные силы Швеции дважды на двух парах истребителей JAS 39 Gripen перехватили сверхзвуковой бомбардировщик Су-24 и истребитель-бомбардировщик Су-34 России в небе над Балтийским морем, сообщают Вооруженные силы Швеции в соцсети Х и Nordic Defence sector.
Шведские военные подчеркнули, что российские бомбардировщики не нарушили воздушное пространство их страны. В воздух также были подняты и боевые самолеты союзников Швеции.