Z-пропаганда начала готовить россиян к провалу войны против Украины
- 13.06.2026, 17:57
Кремль готовит оправдания.
Российские Z-пропагандисты начали публично обсуждать варианты завершения войны в Украине, причем без выполнения целей, которые ранее объявляло кремлевское руководство РФ. Об этом рассказал в своем новом видео журналист Денис Казанский, проанализировав последние эфиры российских СМИ и блогеров, пишет «Диалог».
По его словам, популярные пропагандисты РФ постепенно переходят от риторики «победы любой ценой» к подготовке российского общества к компромиссу с Киевом и заморозке боевых действий по линии фронта.
В частности, ведущий «Первого канала» Анатолий Кузичев заявил, что без новой большой мобилизации Россия не сможет захватить даже те украинские регионы, которые Москва ранее незаконно объявила своими и прописала в Конституции. По его словам, для дальнейшего продвижения ВС РФ потребуются такие жертвы, к которым российское общество может быть не готово.
Другой российский пропагандист Иван Панкин допустил вариант остановки боевых действий по текущей линии соприкосновения – вариант, о котором не раз говорил официальный Киев. При этом ранее подобные сценарии в российских эфирах называли неприемлемыми, а Кремль во главе с диктатором Владимиром Путиным отбрасывает без обсуждений.
Казанский отметил, что такие заявления свидетельствуют о подготовке российской аудитории к провалу так называемой «СВО» и отказу от первоначальных целей войны. По его словам, пропагандисты уже формируют объяснения, согласно которым любое решение Кремля будет представлено как «лучшее для страны».