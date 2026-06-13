Белорусы поймали пять рыб, которые стоят как 10 килограммов лосося 13.06.2026, 18:14

Фотофакт.

В Беларуси рыбаки поймали пять рыб, которые стоят как десять килограммов лосося, пишет газета «Нарачанская зара».

Так, сотрудники Мядельской Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, на днях на озере Белом вблизи деревни Гатовичи задержали двух мужчин 1954 и 1968 годов рождения.

Улов из пяти рыб браконьерам обошелся по цене десятка килограммов филе лосося

Фото: Мядельская МРИ

Рыбаки попались с поличным сразу с четырьмя сетями. Но на момент задержания в их улове было только пять рыб - четыре окуня и один серебряный карась. Тем не менее эти рыбы для браконьеров оказались «золотыми». Ущерб, причиненный окружающей среде из-за пяти пойманных рыб, оценили в 810 белорусских рублей, что эквивалентно почти 10 килограммов филе лосося или семги, купленным в магазине, пишет «Комсомолка».

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