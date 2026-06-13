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Китай увяз в ловушке мегапроектов и пустых амбиций

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  • 13.06.2026, 18:17
  • 2,362
Китай увяз в ловушке мегапроектов и пустых амбиций

И теперь не может остановиться.

Китайские власти уже много лет пытаются бороться с масштабными и дорогостоящими проектами, которые зачастую оказываются малоэффективными. Однако, как считают эксперты, проблема связана не столько с отдельными чиновниками, сколько с самой системой управления страны, пишет журнал (перевод — сайт Charter97.org).

Председатель КНР Си Цзиньпин в последние годы неоднократно критиковал местные власти за стремление строить впечатляющие объекты ради политического эффекта. В 2025–2026 годах руководство страны вновь призвало чиновников отказаться от проектов, которые создают видимость успеха, но не приносят значительной экономической пользы.

Тем не менее подобные инициативы появляются снова и снова. По мнению доцента Джорджтаунского университета Нина Ленга, причина кроется в механизме карьерного роста внутри Коммунистической партии Китая. Для продвижения по службе региональным руководителям необходимо демонстрировать результаты, которые легко показать начальству. Именно поэтому предпочтение часто получают масштабные стройки, а не менее заметные, но важные инвестиции.

Одним из наиболее известных примеров стал город Циндао. В начале 2000-х местные власти выбирали между строительством тоннеля под заливом и гигантского моста. Эксперты рекомендовали тоннель как более практичное и экономичное решение. Однако власти в итоге построили оба объекта. Тоннель оказался востребованным, тогда как дорогостоящий мост спустя годы приносит убытки из-за недостаточного трафика.

Похожая ситуация наблюдалась и в других сферах. В ряде китайских городов строились современные очистные сооружения, но при этом не развивалась подземная сеть канализации, необходимая для их эффективной работы. В результате дорогостоящая инфраструктура использовалась далеко не на полную мощность.

Аналогичные тенденции проявились и в высокотехнологичном секторе. На фоне курса Пекина на развитие искусственного интеллекта и робототехники некоторые регионы начали создавать тематические «города ИИ» и парки с роботами для туристов. Такие проекты привлекали внимание, но мало способствовали развитию науки, образования и промышленности.

Эксперты отмечают, что показные проекты встречаются во многих странах. Однако в Китае их масштабы значительно больше из-за жесткой вертикали власти и конкуренции чиновников за внимание партийного руководства.

По мнению исследователей, без усиления общественного контроля, независимых СМИ и более эффективных механизмов оценки работы чиновников Пекину будет сложно изменить ситуацию. Пока карьера руководителей зависит прежде всего от мнения начальства, а не граждан, стремление к громким и дорогостоящим проектам будет сохраняться, даже если они подрывают долгосрочное развитие экономики.

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