Fiat готовит пять новых моделей 13.06.2026, 18:27

Фото: Fiat

От городских авто до SUV и электрокаров.

Fiat готовит масштабное обновление модельного ряда и планирует вывести на рынок сразу несколько новых автомобилей в период до 2030 года. Бренд, входящий в концерн Stellantis, расширяет линейку от компактных городских машин до кроссоверов и коммерческого транспорта, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Fiat Grizzly

Компактный кроссовер, который станет входом марки в один из самых конкурентных сегментов. Модель основана на платформе Smart Car и предложит бензиновые, гибридные и полностью электрические версии.

Фото: Fiat

Fiat Grizzly Fastback

Купе-версия Grizzly с более динамичным силуэтом и покатой крышей. Технически повторяет базовый кроссовер и также получит несколько вариантов силовых установок.

Фото: Fiat

Fiat Quattrolino

Компактный ретро-электрокар с четырьмя местами, вдохновленный классическим Fiat 600 Multipla. Вероятно, будет ограничен мощностью до 20 л.с. и скоростью около 90 км/ч.

Фото: Fiat

Fiat Pandina

Переосмысленная версия Panda, которая станет первым массовым электромобилем в рамках новой стратегии E-Car. Дизайн выполнен в ретро-стиле, производство планируется в Италии, а стартовая цена ожидается на уровне около 15 000 евро.

Fiat Tris

Легкий коммерческий автомобиль нового поколения, ориентированный на городские службы доставки и малый бизнес.

Фото: Fiat

Новая линейка показывает, что Fiat делает ставку на электрификацию, компактность и адаптацию под разные рынки мира.

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