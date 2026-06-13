Fiat готовит пять новых моделей
- 13.06.2026, 18:27
От городских авто до SUV и электрокаров.
Fiat готовит масштабное обновление модельного ряда и планирует вывести на рынок сразу несколько новых автомобилей в период до 2030 года. Бренд, входящий в концерн Stellantis, расширяет линейку от компактных городских машин до кроссоверов и коммерческого транспорта, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Fiat Grizzly
Компактный кроссовер, который станет входом марки в один из самых конкурентных сегментов. Модель основана на платформе Smart Car и предложит бензиновые, гибридные и полностью электрические версии.
Fiat Grizzly Fastback
Купе-версия Grizzly с более динамичным силуэтом и покатой крышей. Технически повторяет базовый кроссовер и также получит несколько вариантов силовых установок.
Fiat Quattrolino
Компактный ретро-электрокар с четырьмя местами, вдохновленный классическим Fiat 600 Multipla. Вероятно, будет ограничен мощностью до 20 л.с. и скоростью около 90 км/ч.
Fiat Pandina
Переосмысленная версия Panda, которая станет первым массовым электромобилем в рамках новой стратегии E-Car. Дизайн выполнен в ретро-стиле, производство планируется в Италии, а стартовая цена ожидается на уровне около 15 000 евро.
Fiat Tris
Легкий коммерческий автомобиль нового поколения, ориентированный на городские службы доставки и малый бизнес.
Новая линейка показывает, что Fiat делает ставку на электрификацию, компактность и адаптацию под разные рынки мира.