Названо озеро в Беларуси, вода которого считается целебной 13.06.2026, 19:05

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иллюстративное фото

Оно находится недалеко от Дзержинска.

Стало известно, какие таинственные озера есть в Беларуси, где исцеляющая вода и, как верят белорусы, живут русалки, пишет «Комсомолка».

Одно из самых чистых, красивых и в тоже время мистических озер в Беларуси - озеро Свитязь, расположенное на границе Новогрудского и Кореличского районов. По легенде озеро появилось на месте провалившегося под землю города. Люди верят, что на берегу озера по ночам появляются русалки, которых прозвали свитязянками. А в прибрежной зоне вблизи одноименного санатория «Свитязь» прямо в воде установлена скульптура русалки.

Не так далеко от Свитязи, в нескольких километрах от Новогрудка, есть еще одно «русалочье» озеро - Литовка. По легенде девушки сами топились в этом озере, чтобы не выходить за нелюбимых.

А недалеко от Дзержинска находится лесное озеро Бездонное с очень темной водой. Если опустить руку по локоть в эту черную воду, то ладони уже не будет видно. При этом вода в озере хорошо заживляет раны, что ученые объясняют высоким содержанием железа и других микроэлементов. Говорят, благодаря воде из озера раны затягиваются буквально за день-два. А вот мистика озера в том, что оно будто бы возникло на месте ушедшей под землю церкви, не имеет дна и охраняется водными духами.

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