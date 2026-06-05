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Появилось видео из Кронштадта после удара по российскому корвету «Бойкий»

  • 5.06.2026, 1:19
Появилось видео из Кронштадта после удара по российскому корвету «Бойкий»

На видео видно горящий корабль и слышны крики россиян.

В сети появилось видео с последствиями успешного удара по российскому корвету Бойкий, который входит в состав 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота Российской Федерации.

Кадры с горящим судном и результатами боевой работы обнародовал командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди в четверг, 4 июня. Перед этим видео обнародовал российский Telegram-канал «Досье шпиона».

На видео видно горящий корабль и слышны крики россиян, пытающихся потушить пожар, мимо пробегает моряк. Оператор говорит, что «это просто п***ец, нас в***ало».

Спецоперацию осуществили операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, которые символически направили свои дроны с «поздравлениями» к экономическому форуму в Санкт-Петербурге.

На момент атаки, состоявшейся 3 июня 2026 года, вражеский корабль находился в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте, где с февраля этого года проходил плановый ремонт.

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