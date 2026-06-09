В Крыму пустеют полки 9.06.2026, 7:52

Магазины ограничивают продажу сахара, круп и муки.

В оккупированном Крыму все чаще фиксируют дефицит продуктов питания. С полок магазинов исчезают сахар, крупы, мука, соль и макаронные изделия.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Что происходит

Местные жители сообщают о пустых полках в магазинах. Часть торговых сетей уже ввела ограничения на продажу товаров в одни руки - это лишь усиливает панические настроения среди населения.

Причины кризиса

Проблема имеет несколько составляющих. Во-первых, рост спроса из-за значительного количества завезенных Россией мигрантов и военных. Во-вторых - серьезные логистические трудности:

Крымский мост больше не справляется с ролью главной транспортной артерии;

морские маршруты находятся под постоянной угрозой;

сухопутное сообщение через оккупированные территории регулярно попадает в зону досягаемости украинских дронов.

Оккупационные власти молчат

Несмотря на очевидные проблемы, оккупационная администрация избегает каких-либо публичных объяснений и продолжает делать вид стабильности.

Россия уже признала «временные сложности» с поставками топлива на юге страны и в оккупированном Крыму из-за ударов украинских дронов и создала отдельный отраслевой штаб для преодоления ситуации.

В оккупированном Крыму из-за регулярных ударов по нефтебазам ввели жесткие ограничения и талоны на бензин. 7 июня силы обороны поразили две крупнейшие нефтебазы полуострова и объект ФСБ.

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