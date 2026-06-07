В Севастополе запустили продажу бензина с лимитом 20 литров на неделю по QR-кодам, но они закончились за два часа 7.06.2026, 13:31

Топливный кризис в Крыму набирает обороты.

Назначенный Москвой «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев вечером (в 23.37 по Минску) 6 июня объявил о введении в городе новой системы продажи топлива через персональные QR-коды в мессенджере «Макс». Как следует из его сообщения в телеграм-канале, каждый житель может получить код, который дает право на разовую заправку до 20 литров топлива для конкретного автомобиля, при этом следующий код для той же машины можно будет оформить только через семь календарных дней. QR-код действует только на сети заправок «ТЭС». «Полученный QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 текущего дня. В другое время АЗС «ТЭС» работать не будут», — подчеркнул «губернатор». Обладатели ранее приобретенных талонов, по словам Развожаева, с 7 июня использовать их не смогут: заправляться по ним будут исключительно службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Однако уже в ночь на 7 июня, в 01:47 (по Минску), Развожаев сообщил, что QR-коды на этот день закончились. «Уважаемые севастопольцы! На 7 июня QR-коды закончились. Новая партия будет доступна завтра после 22.00», — написал он, уточнив, что число кодов соответствует суточному объему топлива, доступного в свободной продаже. Он также добавил, что полученный QR-код можно использовать до его гашения на заправке, в том числе 8 и 9 июня, а заправка в канистры допускается только при предъявлении оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства.

В пятницу, 5 июня, назначенный Москвой «глава» Крыма Сергей Аксенов объявил о запуске горячей линии для туристов, которые не могут покинуть полуостров, признав, что «в полном объеме удовлетворить потребность в топливе не представляется возможным». Днем ранее, 4 июня, он заявлял о полной остановке продажи бензина за наличные и предупредил, что «талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет». При этом Аксенов говорил о приоритетном обеспечении топливом коммунальных служб и силовых структур, однако вскоре сообщил, что из-за дефицита на маршруты не вышли 400 единиц пассажирского транспорта.

Причиной кризиса стали удары Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и логистике. Украинские беспилотники фактически взяли под контроль федеральную трассу Р-280 «Новороссия» — сухопутный маршрут снабжения из Ростова-на-Дону в Крым. По данным Bloomberg, за январь–май 2026 года российские НПЗ подвергались атакам 38 раз, причем 16 заводов были поражены в мае — это максимальный показатель за все время войны. В результате загрузка НПЗ снизилась на 14% с начала года и остается примерно на 20% ниже довоенного уровня, следует из данных OilX.

Как сообщает Reuters, к середине мая остановились заводы суммарной мощностью 238 тыс. тонн в сутки — около четверти всей российской переработки, при этом предприятия в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле, обеспечивавшие более 30% производства автобензина, практически прекратили работу.

Кризис затронул и другие сферы. В частности, он отразился на туристической отрасли: сотни отдыхающих, прибывших на полуостров на автомобилях, оказались фактически заблокированы из-за нехватки топлива. Глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев отмечал рост цен на продукты питания и услуги. На этом фоне в магазинах Крыма и Севастополя начали появляться пустые прилавки, а владельцы торговых точек — вводить ограничения на продажу продуктов питания.

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