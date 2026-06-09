«Лукашенко пришлось наступить себе на горло» 9.06.2026, 8:11

Все совсем не так, как говорят в белорусском телевидении.

Бизнесмен родом из Беларуси Дмитрий Мазепин, который 3 июня встретился в Минске с Александром Лукашенко, сообщил, что хочет построить в нашей стране завод по производству водорастворимых удобрений для тепличного хозяйства.

— Мы с премьер-министром (Беларуси — ред.) договорились, что построим небольшой завод, который будет производить водорастворимые удобрения. Завод будет построен на базе Гомельского химического завода, а эти удобрения — специальные удобрения, которые используются в теплицах. В течение двух лет мы, компания «Уралхим», будем инвестировать и построим данное предприятие, — сказал Мазепин в эфире телеканала «Беларусь 1».

Во время событий 2020-го Мазепин призывал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие в отношении мирных граждан. Как так получилось, что после этого предпринимателя принимает сам Лукашенко?

И может ли эта встреча быть сигналом американцам, которым правитель предлагал купить Нежинский ГОК? «Филин» спросил об этом у экономического обозревателя Андрея Маховского.

— Это большой поворот. Понятно, что политическое выступление Мазепина в 2020-м, — это самый большой повод для обиды. Но дело не только в этом. Мазепин всегда был конкурентом для «Беларуськалия», — говорит Маховский.

— В конце 2024 года в Минске задержали двух старых друзей Мазепина, которые в прошлом были его партнерами по «Уралкалию». Судя по всему, это произошло, чтобы выбить из Мазепина согласие на создание нового калийного картеля. Тогда калий продавался в убыток, и Лукашенко рассчитывал договориться с «Уралкалием». Но ничего не получилось.

Друзей Мазепина пришлось быстро отпустить. Возможно, с этим также было связано увольнение Головатого с должности гендиректора «Беларуськалия». То есть, Лукашенко пришлось полностью отступить.

Поэтому сейчас правителю пришлось наступить себе на горло, принимая Мазепина и рассказывая, как он рад его видеть. При этом я бы не искал здесь черную кошку в темной комнате. Не вижу сейчас причин для Лукашенко желать создать калийный картель, потому что цены на калий и без того идут вверх, и проблем с их продажей нет.

Тут, возможно, все в рамках заявленного.

Мазепин давно интересовался Гомельским заводом. Потому что он не только совладелец «Уралкалия», у него еще есть «Уралхим». Его интересы лежат не только в калийных удобрениях. А белорусской стороне просто очень нужны деньги.

— Как вы думаете, может ли встреча Лукашенко с Мазепиным, который является акционером «Уралхима», быть неким сигналом американцам: мол, пока вы думаете над покупкой Нежинского ГОК, появляются и другие заинтересованные игроки?

— Я видел эти версии, но это была бы странная идея, потому что мы не видим со стороны Мазепина желания купить этот рудник. Сама по себе его продажа выглядит как некий бонус для Америки только в белорусском телевизоре.

Там ситуация наоборот. Если Лукашенко предложил американцам купить Нежинский ГОК, то они, наверное, сказали: «Окей, а вы нам что за это?» Потому что это предприятие с большими обременениями. Там куча долгов, необходимость поставлять калий на рынок Китая, плюс оно производит калий, который не подходит для американского рынка.

В конце концов, там есть теоретическая перспектива суда с бывшим собственником Гуцериевым. Это не такой выгодный актив, как его изображают в белорусском телевидении.

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