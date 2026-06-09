Четвертое подряд поражение Кремля 1 Вадим Денисенко

9.06.2026, 9:02

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Вадим Денисенко

Формула «за Россию — значит лузер» может стать всеобъемлющей.

55% за партию Пашиняна — это разгром. Но, пророссийские партии набирают 35−36%. А потому, Россия попытается продолжить активно играть.

Это четвертое подряд поражение российской пропагандистской машины (до этого были Румыния, Молдова и Венгрия). И это третье поражение команды первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко на зарубежных выборах. Учитывая такой результат, позиции Кириенко не могут не ослабнуть. В целом, его позиции во многом будут зависеть от того, как ему удастся провести осеннюю избирательную кампанию в Думу и остановить перетекание лоялистов в стан оппозиции. Тем не менее, недовольных действиями Кириенко слишком много и кулуарные войны против него только начинаются.

Если посмотреть немного шире — эти поражения показывают, что быть пророссийским в политике становится невыгодным. Мы видим дрейф Фицо после поражения Орбана. Но это — только начало. У многих пророссийских политиков начинает возникать страх, что формула «за Россию — значит лузер» может стать всеобъемлющей.

Победа Пашиняна все еще не означает полный разрыв с Москвой, как это может многим показаться. Похоже, Пашинян попытается еще раз договориться, особенно, учитывая дешевый газ. Здесь стоит отметить: на него никто не давит, чтобы он разорвал с Россией. А потому, если россияне не будут полными идиотами, они смогут сохранить нынешний статус-кво. Если нет, начнется очень сложный процесс вытеснения России не только из Армении, а с Кавказа в целом.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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