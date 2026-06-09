Зеленский рассказал, на что хочет потратить миллиарды российского олигарха Абрамовича 2 9.06.2026, 9:11

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Роман Абрамович

Судьба средств от продажи «Челси» обсуждалась с премьер-министром Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian предложил использовать 2,4 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи футбольного клуба «Челси» российским миллиардером Романом Абрамовичем, на усиление украинской противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, он обсуждал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером судьбу средств, которые остаются замороженными после продажи «Челси» в 2022 году. Британские власти ранее заявляли, что деньги должны быть направлены на нужды Украины, однако вопрос их использования до сих пор остается нерешенным.

Украинский лидер считает, что эти средства могли бы помочь Киеву приобрести противобаллистические ракеты для защиты от российских атак.

«Нам нужно больше безопасности, и мы пытаемся через программу PURL (программа «Приоритетный список потребностей Украины», которая позволяет союзникам по НАТО финансировать закупку американского оружия для Украины. — Прим. ред.) покупать противобаллистические ракеты у США. Они очень дорогие, и эти деньги могли бы помочь. Это было бы справедливо. Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги?» — заявил Зеленский.

Он рассказал, что поднимал этот вопрос и во время недавней встречи с самим Абрамовичем в Киеве.

«Он не привез эти деньги с собой. Я сказал ему: «Нам нужны ваши деньги», — пошутил президент Украины.

По данным издания, британские чиновники уже готовятся к возможному судебному разбирательству из-за спора о том, как именно должны быть использованы средства от продажи клуба.

Напомним, Роман Абрамович продал «Челси» в мае 2022 года после введения против него британских санкций. Сумма сделки составила около 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 3,2 млрд долларов). Деньги были заморожены на специальном счете в Великобритании до согласования механизма их дальнейшего использования.

В мае этого года Зеленский встречался с Абрамовичем в Киеве. Позже Financial Times сообщила, что через российского бизнесмена президент Украины передал Владимиру Путину предложение провести прямую встречу для обсуждения прекращения войны.

Сам Зеленский подтвердил факт встречи, пояснив, что обсуждал с Абрамовичем возможные мирные переговоры и позицию Украины по Донбассу.

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