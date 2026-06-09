В Минске надолго перекроют движение в одном из районов
- 9.06.2026, 10:11
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Временные меры продлятся более трех месяцев.
В ночь на 11 июня в белорусской столице закроют для движения одну из оживленных транспортных артерий, рассказал директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев, передает БелТА.
Временные меры продлятся более трех месяцев.
По словам директора дорожно-строительного предприятия, в Минске перекроют участок на ул. Ратомской от перекрестка с ул. Тимирязева до ул. Камайской.
«Это связано с новым этапом строительства автомобильного путепровода на участке от ул. Люцинской до ул. Тимирязева над железной дорогой. В связи с этим будет изменена схема организации дорожного движения. Т-образный перекресток ул. Тимирязева – Ратомская преобразится в крестообразный», – пояснил эксперт.
Он также уточнил, что каждое направление по ул. Тимирязева перекроют поэтапно. Помимо этого, ось дороги сместят ближе к пр. Победителей.
Кроме самого ремонта дорожного покрытия, планируют также переложить инженерные коммуникации теплотрасс, водопроводов и ливневой канализации.
Ранее сайт Charter97.org рассказывал, что водителям, которые привыкли ездить через ул. Мельникайте, придется искать новые маршруты.