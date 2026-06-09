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В Минске надолго перекроют движение в одном из районов

  • 9.06.2026, 10:11
  • 1,608
В Минске надолго перекроют движение в одном из районов
Фото: abw.by

Временные меры продлятся более трех месяцев.

В ночь на 11 июня в белорусской столице закроют для движения одну из оживленных транспортных артерий, рассказал директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев, передает БелТА.

Временные меры продлятся более трех месяцев.

По словам директора дорожно-строительного предприятия, в Минске перекроют участок на ул. Ратомской от перекрестка с ул. Тимирязева до ул. Камайской.

«Это связано с новым этапом строительства автомобильного путепровода на участке от ул. Люцинской до ул. Тимирязева над железной дорогой. В связи с этим будет изменена схема организации дорожного движения. Т-образный перекресток ул. Тимирязева – Ратомская преобразится в крестообразный», – пояснил эксперт.

Он также уточнил, что каждое направление по ул. Тимирязева перекроют поэтапно. Помимо этого, ось дороги сместят ближе к пр. Победителей.

Кроме самого ремонта дорожного покрытия, планируют также переложить инженерные коммуникации теплотрасс, водопроводов и ливневой канализации.

Ранее сайт Charter97.org рассказывал, что водителям, которые привыкли ездить через ул. Мельникайте, придется искать новые маршруты.

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