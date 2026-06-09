БелАЗ подал в суд на российского производителя 2 9.06.2026, 10:25

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Рассмотрение дела пройдет в Арбитражном суде Москвы.

Белорусский производитель карьерной техники БелАЗ обратился в российские суды с исками против местных компаний из-за использования своего товарного знака. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных судов РФ, на которые ссылаются российские СМИ.

Так, управляющая компания холдинга «БелАЗ-ХОЛДИНГ» подала иск к российскому издательству «Цейхгауз». Белорусская сторона требует компенсацию за нарушение исключительных прав на общеизвестный товарный знак «БелАЗ». Размер заявленных требований составляет 50 тысяч российских рублей (около 1900 белорусских рублей).

Издательство «Цейхгауз» выпускает журнал для моделистов и занимается продажей сборных моделей техники через интернет-магазин. В ассортименте компании представлены и модели техники БелАЗ. Рассмотрение дела пройдет в Арбитражном суде Москвы в упрощенном порядке.

Еще один иск БелАЗ направил против российской компании «Скейл» из Костромской области. Предприятие занимается производством сборных моделей под брендом AVD Models и ранее предлагало покупателям различные наборы с использованием названия и бренда БелАЗ.

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