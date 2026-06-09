СМИ: Убийца польского солдата скрывается в Беларуси
- 9.06.2026, 11:26
- 1,036
Режим Лукашенко отказывается его экстрадировать.
Польские следователи установили личность мигранта, который в мае 2024 года смертельно ранил ножом через забор на польско-белорусской границе солдата Матеуша Ситека. По неофициальной информации радио RMF FM, подозреваемый сейчас находится на территории Беларуси.
В декабре в Минск был отправлен запрос об аресте подозреваемого и его экстрадиции в Польшу. До сих пор белорусские власти не ответили на этот запрос. Из-за отсутствия ответа расследование было приостановлено в мае.
Маловероятно, что Беларусь экстрадирует этого человека в Польшу, сообщили корреспонденту RMF FM люди, знакомые со следствием. По словам собеседников, если бы мужчину отправили в Польшу, его бы во время допроса расспросили, в частности, о том, как он попал в Беларусь.
В ноябре 2024 года появилась информация, что нападавший смог сбежать в Западную Европу и был замечен во Франции и Бельгии.
Также была информация, что польского солдата убил гражданин Марокко. Об этом сообщила мигрантка, нелегально пересекшая белорусско-польскую границу и подавшая заявку на международную защиту. Польские службы официально не комментировали эту информацию.
21‑летний Матеуш Ситек, солдат 1‑й Варшавской танковой бригады, умер 6 июня в Военно-медицинском институте Варшавы от ранения, полученного 28 мая во время службы.
Тогда границу штурмовала группа из примерно 50 мигрантов. Они вели себя агрессивно, забрасывая пограничников ветками деревьев, палками и камнями. У одного из них был нож, прикрепленный к палке. Им он через ограду ударил польского солдата. Сослуживица начала оказывать ему первую помощь, но мигранты атаковали и ее. Ситек был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Момент смертельного ранения попал на видео камер наблюдения, что позволило создать портрет убийцы и идентифицировать его с помощью других мигрантов.