Николай Статкевич рассказал, перед каким выбором могут оказаться соседи Беларуси 9.06.2026, 11:53

Николай Статкевич

Режим делает нашу страну мишенью.

Лидер белорусской оппозиции и экс-политзаключенный Николай Статкевич в своем Telegram-канале прокомментировал Петербургский экономический форум и вопросы применения ядерного оружия, которые обсуждались на нем:

— На днях в Санкт-Петербурге состоялся экономический форум, в котором приняли участие представители российских руководящих и экономических элит. В некоторых из докладов, сделанных на форуме, прозвучали, по сути, призывы к применению Москвой ядерного оружия.

Когда такие призывы звучат на самом представительном государственном мероприятии России и в официальных докладах на нем, то это явный сигнал миру о готовности российских властей перевести свой конфликт с Западом в ядерный формат. Даже если это только попытка запугивания, то она уже демонстрирует реальность такого развития событий. На что рассчитывают истинные инициаторы этих «плясок с ядерными бомбами»? Напугать Запад? Но остановит ли это его от поддержки Украины? Скорее наоборот. Увидев явную неадекватность руководства ядерного государства, там, во-первых, усилят помощь украинцам в надежде, что они остановят неадекватов еще на подступах к странам НАТО.

Во-вторых, реальная ядерная угроза от Москвы заставит Запад готовить также ядерный ответ, чтобы сделать цену ядерной агрессии против НАТО неприемлемой для агрессора. И вот уже Франция заключает договоры с соседними с Россией странами НАТО о размещении на их территории в угрожаемый период французского ядерного оружия.

Также Статкевич напоминает, что США ведут переговоры с Литвой о размещении на ее территории американского ядерного оружия:

— Считаю, что теперь над возможностью создания такого оружия не может не задумываться руководство Украины, иначе ядерный шантаж станет постоянной частью украинско-российских отношений.

Для Беларуси может сложиться такая ситуация, что все государства вокруг нас будут иметь ядерное оружие. То же самое, что уже размещено на нашей земле.

Только наши соседи будут в кризисных ситуациях сами принимать решение о применении этого оружия, а Беларусь сделают мишенью для ответных ядерных ударов Москвы, даже не предупредив нас об этом.

Главный вопрос, который возникает — а какой же смысл видят в Кремле в этом взаимном ядерном самоуничтожении? Что, украинцы перестанут ненавидеть Россию за все сделанное им, и, отряхивая радиоактивный пепел, побегут в «Союзное государство», уже засыпанное таким же пеплом? Или эти убийства и страдания миллионов будут ради нескольких сотен квадратных километров радиоактивной земли, захват которой позволит объявить себя победителями и «поднять рейтинг»?

Больше всего поразило меня то, что эти нечеловеческие планы с трибуны санкт-петербургского форума озвучивали персонажи, которые сами себя называют «православными».

«Православными» кем? Если православными христианами, то к вере, которую нес людям Христос, их планы имеют такое же отношение, как ад к раю. Я считаю, что с точки зрения ценностей православного, как и любого другого христианства, эти исполнители «плясок с ядерными бомбами» просто впали в бесовщину. Хотелось бы услышать по этому поводу мнение руководства Московского патриархата. Может, это как раз тот случай, когда стоит вспомнить об анафеме?

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