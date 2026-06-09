Переход эпического в комическое Татьяна Рыбакова

9.06.2026, 11:59

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фото: vecherka-spb.ru

Политологи всех стран тычут пальцами в экран.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начался почти эпически, продолжился драматически, а закончился почти комически – и заставил вспомнить знаменитую сцену из культового фильма Фрэнсиса Копполы.

Форум открылся, как теперь шутят, с огоньком. И с клубами черного дыма от горящего Петербургского нефтяного терминала, где, судя по видео, украинские дроны попали в один из резервуаров. Эпическое открытие усугубила реакция присутствовавших на мероприятии. «Ну что-то загорелось, что-то, ничего страшного», — говорил один из чиновников журналистам. «Были, конечно, некоторые проблемы, но они всегда бывают. Все-таки это была атака, непростая, сложная атака. Но мы к ней готовились, мы достойно встретили наших неприятелей», — заявил петербургский губернатор Александр Беглов.

Дизайнеры против ядерного оружия

Пока иногородние и иноземные гости пытались добраться до Петербурга (аэропорт «Пулково» закрывали из-за непростой, сложной атаки), собравшихся развлекали небезызвестные Константин Малофеев и Александр Дугин — своими сценариями будущего России. Если кратко, то если мы «всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим — все будет, как мы любим», так заявлял в свое время z-блогер Владлен Татарский, ныне покойный, и Россия к 2036 году будет держать за горло весь мир. В «инерционном» сценарии все не так хорошо, но тоже ничего так.

А вот если закончить войну, то будет очень-очень плохо.

Малофеев даже графики показывал и сетовал, что рисовавшие их дизайнеры «все попутали». Например, не указали на возможность применения Россией ядерного оружия. «А это будет хороший сценарий», — заметил Малофеев. Надеюсь, во время этой бомбической, в прямом смысле слова, презентации кондиционеры в зале работали хорошо, и запаха дыма от горящей нефти слушатели не ощущали.

Конечно, такое открытие ПМЭФ организаторы выбрали неслучайно.

С одной стороны, оно явно должно было показать, что Кремль тормозов не имеет. С другой, — все же мероприятия в «нулевой» день традиционно носят, скажем так, развлекательный неформальный характер. Так что в случае чего, тому же Трампу всегда можно сказать — да это не мы, это всякие маргиналы чушь несут. И шепотом добавить: «Видите, с каким кровожадным народом нам приходится иметь дело?». Но украинские-то дроны в сценарии предусмотрены не были, потому некоторую двусмысленность ситуации ощутили все. Так что желаемого эффекта достичь не удалось.

Самозваная делегация

Не сориентировались многие, пытаясь продолжать играть по сценарию, когда все уже пошло наперекосяк. Те, кого журналисты не спрашивали, изо всех сил делали вид, будто ничего не произошло. Работники российских телеканалов взахлеб рассказывали, как в Петербург «прибывают иностранные делегации»! Даже американцы! Настоящая официальная делегация, возглавляемая… тут корреспондентка запнулась, не сумев выяснить у себя в блокноте имени того, кто же это могучий человек. Со временем выяснилось — «официальная» делегация из США оказалась архитектором, консультирующим Трампа при строительстве бального зала. К нему прилагалось два брата-насильника с уголовными делами и расследованиями в нескольких странах и бессменный Стивен Сигал, раздавшийся в ширь на российских хлебах. Ах, да, еще блогерка — сторонница теории заговора.

Марко Рубио, когда журналисты его спросили о делегации, явно еле удержался от того, чтобы сказать неприличный аналог русского «вы что, с дубу рухнули?» — но смог собраться и ответить, что администрация никого, разумеется, на ПМЭФ не посылала.

А эпическое представление продолжалось. Наш главный по переговорам с американцами о «сделках века» Кирилл Дмитриев заявил, что «уже завтра» будут подписаны документы о строительстве пресловутого «тоннеля Путина-Трампа» под Беринговым проливом. Журналисты — да и эксперты, — несколько… удивились, но тут дотошный Bloomberg заставил-таки Дмитриева признаться, что речь идет о подписании соглашения с инженерной компанией о продолжении работы по проектированию тоннеля. Проектировать — не строить. «Силу Сибири — 2» Россия проектировала-проектировала, да не выпроектировала: соглашения с Китаем о строительстве газопровода и в помине нет.

В общем, все старались как могли — в лад и невпопад, то ли не в силах сойти с наезженной колеи, то ли стараясь не замечать дыма, стелющегося над водой Невы. Но всех переплюнули, конечно, петербургский корреспондент, жизнерадостно прорычавший на камеру: «Хоррошая погода сегодня в Петербурге!», и губернатор Беглов, заявивший, что Петербург стал столицей беспилотных технологий. Честно говоря, сильно не хватало подполковника Билла Килгора из фильма «Апокалипсис сегодня» с его знаменитой фразой: «Люблю запах напалма по утрам… Это запах победы», но эпичность происходящего и так зашкаливала.

Жить будем плохо. Но долго

Разумеется, к концу первого дня главным вопросом стало, прибудет ли Путин на запланированное выступление в пятницу? Пока гадали, обнаружилась сенсация: председательница ЦБ Эльвира Набуллина не приехала на форум. Первой версией причины безвременного отсутствия в свете ПМЭФ были похороны ее советника Алексея Можина, прежде долгое время представлявшего Россию в МВФ. Честно говоря, версия была вполне правдоподобная и уважительная: Можин был не только соратником Набиуллиной, но и ее добрым другом.

Пресс-служба ЦБ выдвинула другую версию: Набиуллина на больничном. Мало того что что две правды в России всегда воспринимаются как ее отсутствие, так еще и дипломатический больничный взять у нас умеют все без исключения. Впрочем, может не стоит винить пресс-службу: похороны дело неизбежное, но Набиуллина не появилась вообще, и это надо было как-то объяснить.

Драматическое отсутствие «железной леди» экономического блока сказалось и на содержании экономических дебатов. Если коротко: жить будем плохо — и долго.

Зря завсегдатай и душа компании, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, давно уже исполняющий на всяких экономических форумах роль человека с фигой в кармане, пытался перемежать шутки («Я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка») с намеками на критику («Старый мир умирает, новый мир рождается в муках, настало время чудовищ» — перевранная цитата философа и политика Антонио Грамши: «В это междуцарствие появляется великое множество патологических симптомов»).

Министр финансов Антон Силуанов без особых экивоков пояснил, что денег в бюджете не хватает и будет не хватать еще больше — и так до 2029 года. А значит, придется как-то ужаться в расходах. Не в расходах на войну, конечно, — там только рост, — а в чем-то другом. И заметил, что вот, мол, боялись, что с ростом налогов появятся «риски, что мы перегнем палку, но не перегнули». Бизнес держится, экономика крепчает, рост не хуже чем в Европе, долг ниже и вообще — мы вот уже почти достигли полной независимости от иностранных кредитов. Крикнуть: «Да кто ж вам даст!» — никто не решился, даже Макаров.

А замруководителя администрации Путина Максим Орешкин бесхитростно повторял уже затертую фразу, что «пятьдесят процентов мирового экономического роста — это БРИКС, а западные страны только двадцать процентов». Уточнять, какова в БРИКС доля Китая, а какова — России, никто не стал.

Но есть, как говорится, и хорошие новости. Технологический сбор на электронику могут перенести на 1 декабря 2026 года, заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Самое нужное оставили на десерт, но об этом далее. Здесь же отмечу, что когда весьма знающий профессионал, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач заявляет, что в мире, в том числе в экономике, все происходит по Божественной воле, становится как-то тревожно. Впрочем, это он говорил предпринимателям, призывая работать не ради прибыли, а ради Бога. Сам ВЭБ явно работает по этому принципу и поэтому планирует сократить 15% персонала из-за убытков.

Предприниматели, надо думать, уже сделали свои выводы: аккурат к ПМЭФ, который вообще-то изначально замышлялся как форум для привлечения инвестиций, вышла статистика Росстата: инвестиции бизнеса в основной капитал рухнули до минимума за последние 16 лет. И то: как говорится, какие тут инвестиции при такой погоде.

Tutto accanto alla comedia

Злопыхатели были посрамлены — Путин в Петербурге появился.

Поговорил с прессой. Начал, как водится, с успехов. Выяснилось, что у России все хорошо — она уже захватила четыре Украины («кажется, 2440 тысяч квадратных километров» — на сайте Кремля слово «тысяч» потом убрали), наступление идет по всем фронтам, по ВВП по ППС все еще на четвертом месте и вообще, Владимиру Зеленскому бы не открытые письма писать с приглашением к переговорам, а выборы провести.

Сам Путин вот в выборах участвует регулярно, и не исключает для себя участия в них в 2030 году — чтобы править до 2036. А там, наверное, как Бог пошлет. А что — Конституция позволит, если ее опять поредактировать.

Конечно, все отметили, что Путин не называет Зеленского по имени — обозначая его, как и Навального, «этот господин». Ассоциация усиливалась и потому, что в это день на Борисовском кладбище проходила панихида: был день рождения политика. Конечно, все отметили, что Путин был необычайно суетлив и невнятен. Но наутро последнего дня форума его пресс-секретарь Дмитрий Песков вовсю разгонял интригу: выступление Путина будет, и будет оно весьма сенсационным.

Выступление и правда состоялось. Похоже, что обмен пленными между Украиной и Россией стал гарантией отсутствия дроновых атак в этот день. Путин даже не опоздал. Вернее, опоздал — но на жалкие 80 минут; ну что это за опоздание, вождя можно ждать часами.

Зато потом – полтора часа рассказов, что Россия еще даже не достигла того уровня, что Европа. В смысле — не настолько опустилась. У европейцев и долг выше, и рост экономики ниже (не совсем так, мягко говоря), так что нам еще есть куда падать, есть. И вообще, мы сильнее и умнее, потому что сувереннее.

В общем, как ранее верно заметил скандальный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, вторжение в Украину позволило «раскрыть спящий потенциал» и сделать так, «чтобы люди перестали называть вещи своими именами и говорить правду». Нашелся все же смелый человек.

Но все же кое-какие пряники Путин раздал. Во-первых, заявил, что для подъема регионов туда переедут центральные офисы крупных госкомпаний. «Сергей Семенович, столице это не повредит», — обратился он к сидящему в зале Собянину. Тут камера показала крупным планом мэра Москвы Сергея Собянина. Надо отдать должное — покерфейс столичный градоначальник держать умеет.

Среди предназначенных для ссылки в регионы госкомпаний Путин назвал РЖД, долг которой составляет фантастические 4 трлн рублей; возможно, Собянин мужественно сдерживал радость: это сколько же элитной недвижимости освободится! А налогов с РЖД сейчас и так кот наплакал.

Во-вторых, Путин торжественно пообещал, что порог выручки бизнеса для уплаты НДС не будут снижать до 10 млн, как планировалось, а зафиксируют на нынешнем уровне 20 млн рублей в год — видимо, это и замысливалось главной сенсацией. Учитывая, что даже по исследованию сервильной «Опоры России» из-за нынешнего порога в 20 млн закроется около трети малого бизнеса, а торговля, общепит и услуги массово переходят на черный нал — нельзя сказать, чтобы это подарок сильно вдохновил. Как говорится в старом анекдоте о Чапаеве: мог бы и зарубить.

Из ответов на вопросы единственное, что было интересно, — признание Путина, что он таки читал открытое письмо Зеленского: «Мне тут Песков бумажку подсунул, я ее бегло просмотрел». После чего десять минут снова рассказывал все то, что говорил ранее. Что именно говорил, неинтересно — интересно, как признался в чтении письма.

А тем временем, в залах ПМЭФ продолжалась выставка достижений народного хозяйства. Чего там только не было! Падающие роботы-футболисты отечественного производства и наряженные в сарафаны китайские роботы. Российские автомобили, дурно скопированные с китайских.

А самым впечатляющим был стенд донецких сепаратистов. На нем были представлены ароматы, связанные с Донбассом. Например, «Стойкость металла». Или «Степной ветер». А самым большим успехом, конечно, пользовался аромат «Дымные терриконы».

Нет, полковника Килгора на ПМЭФ решительно не хватало. А пока, как остроумно поется в очередном ролике становящегося популярным Fertoke: «Политологи всех стран тычут пальцами в экран».

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

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